La straordinaria storia de La casa dalle finestre che ridono il film che nessuno voleva e che diventò un cult oggi di nuovo al cinema

Un piccolissimo ripasso alla trama prima di tornare al cinema: un giovane restauratore giunge in un paese isolato della bassa padana per riportare alla luce l'affresco di un pittore locale, tale Buono Legnani, detto il "pittore delle agonie”. Ma più il dipinto riemerge, più affiora un segreto sanguinario che l'intero paese, muto e complice, protegge a ogni costo. Per rispondere conviene lasciar perdere per un attimo l'affresco maledetto e il pittore delle agonie, e tornare a un cimitero di provincia. Da bambino, Avati aveva sentito raccontare che nel paese dei suoi genitori si era aperta la tomba di un prete e che, dentro, i resti erano misteriosamente quelli di una donna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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