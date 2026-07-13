Un nuovo studio ha analizzato il film horror “La casa dalle finestre che ridono”, confermando che, a 50 anni dalla sua uscita, rimane uno dei più spaventosi di sempre. La pellicola, famosa per le sue scene inquietanti e l’atmosfera tesa, continua a suscitare paura tra il pubblico e i critici. Non sono state apportate modifiche o aggiornamenti alla versione originale. La sua influenza sulla scena horror si mantiene intatta dopo cinque decenni.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Cinquant'anni dopo, La casa dalle finestre che ridono torna nelle sale cinematografiche appena restaurato in 4K. E continua a fare paura: non prova mai a spaventarti con una serie di jumpscare o di mostri. Ti lascia solo. In un paese che sembra immobile, dove tutti sanno qualcosa e nessuno parla davvero. Pupi Avati ha costruito un horror che non assomiglia a quasi nessun altro film italiano del suo tempo. Ha preso la pianura padana ‘malarica’, i canali, la nebbia, le chiese di provincia e li ha trasformati in un luogo dove ogni angolo sembra nascondere un segreto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché dopo 50 anni La casa dalle finestre che ridono è ancora uno dei film horror più spaventosi di sempre

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LA CASA DELLE FINESTRE CHE RIDONO (1976) - UN FILM HORROR TUTTO ITALIANO! (recensione)

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