Dopo 36 anni di servizio, il comandante della Stazione Carabinieri di Statte lascia l’incarico. Si tratta del Luogotenente Carica Speciale, che si è ritirato per raggiunti limiti di età. La sua carriera si è conclusa con il pensionamento, dopo aver ricoperto il ruolo di comandante per diversi anni. La notizia è stata confermata dall’Arma, senza ulteriori dettagli su eventuali incarichi futuri.

Tarantini Time Quotidiano Si chiude dopo 36 anni di servizio la carriera del Luogotenente Carica Speciale Francesco Malzone, comandante della Stazione Carabinieri di Statte, che lascia l’Arma per raggiunti limiti di età. Originario della provincia di Salerno, Malzone ha intrapreso il proprio percorso nell’Arma frequentando il corso per Sottufficiali tra Velletri e Vicenza nel biennio 1990-1992. Terminata la formazione è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Gallipoli, dove ha mosso i primi passi nell’attività operativa, prima del trasferimento a Statte. Nel comune ionico ha costruito gran parte della propria carriera, ricoprendo inizialmente l’incarico di vice comandante e assumendo, nel 2011, il comando della Stazione Carabinieri, ruolo mantenuto fino al pensionamento. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Dopo 36 anni nell’Arma va in pensione il comandante della Stazione Carabinieri di Statte

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