Paolo Esposito il comandante dei carabinieri va in pensione | con l' Arma un matrimonio lungo 36 anni

Dopo 36 anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, il comandante della stazione di Vejano si appresta a lasciare il servizio e andare in pensione. Il suo percorso professionale si è svolto interamente all’interno dell’ente, con gli ultimi dieci anni ricoperti dal ruolo di comandante di stazione. La decisione di congedarsi è stata presa per raggiunti limiti di età.

Paolo Esposito, pensione per il luogotenente dei carabinieri. Dopo 36 anni nell'Arma, di cui gli ultimi dieci come comandante della stazione di Vejano, va in congedo per raggiunti limiti di età.Chi è Paolo EspositoOriginario di Napoli, Esposito si è arruolato nell'Arma dei carabinieri a febbraio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Vincenzo Foti, il comandante dei carabinieri di Grotte Santo Stefano in pensione dopo 40 anni?Il luogotenente carica speciale Vincenzo Foti, comandante della stazione carabinieri di Grotte Santo Stefano, è stato collocato in congedo per... Lasciano Martini e Manzi. In pensione due colonne dell’Arma dei carabinieriPONTEDERA-PONSACCO In pensione due colonne dell’Arma dei carabinieri di Pontedera e Ponsacco. Contenuti utili per approfondire Vejano – Dopo 36 anni nell’Arma, in pensione il comandante della stazione Carabinieri Paolo EspositoNel saluto ufficiale, l’Arma dei Carabinieri di Viterbo ha espresso al Luogotenente Esposito i migliori auguri per il futuro VEJANO - Dopo oltre tre decenni ... etrurianews.it Dopo 36 anni di servizio va in pensione il comandante dei carabinieri di Vejano Paolo EspositoDopo 36 anni di servizio va in pensione il comandante dei carabinieri di Vejano Paolo Esposito. Cronaca - Originario di Napoli, il luogotenente si è arruolato nell’arma dei carabinieri a febbraio 1991 ... tusciaweb.eu