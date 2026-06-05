Carabinieri in festa dieci lustri nell' Arma | medaglia mauriziana per il comandante della stazione di Cesena

Notizia in breve

Durante la cerimonia del 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri, è stata consegnata una medaglia mauriziana al comandante di una stazione di Cesena in occasione dei dieci anni di servizio nell’Arma. La cerimonia ha visto anche la consegna di ricompense individuali ai militari per meriti e anni di servizio. La celebrazione ha coinvolto i rappresentanti delle forze dell’ordine e ha ricordato i traguardi raggiunti dall’Arma nel tempo.