La vendetta perfetta di Jannik Sinner un anno dopo la squalifica per doping si è quasi compiuta

Un anno dopo la sospensione per doping che lo costrinse a fermarsi per tre mesi nel 2025, Jannik Sinner ha vinto tutti e quattro i tornei a cui ha partecipato nel 2026. La sua assenza dai campi durò tre mesi, durante i quali si allontanò dalle competizioni. Al suo ritorno, ha conquistato ogni evento disputato, portando a termine un percorso che sembra quasi una vendetta sportiva.

Jannik Sinner a causa di una sospensione non giocò per tre mesi nel 2025. I quattro tornei che ha saltato, in questo 2026 li ha vinti tutti e quattro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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