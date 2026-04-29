Doping Mudryk pugno duro della FA | 4 anni di squalifica per l’attaccante del Chelsea! Pronto il ricorso

La Football Association ha deciso di sospendere per quattro anni l’attaccante ucraino del Chelsea, coinvolto in un caso di doping. La squalifica è stata comunicata ufficialmente e l’atleta ha annunciato di aver presentato ricorso. La decisione si riferisce a un procedimento avviato in seguito a sospetti riguardanti l’uso di sostanze proibite durante la stagione in corso. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo del calcio.

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