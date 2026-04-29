Doping Mudryk pugno duro della FA | 4 anni di squalifica per l’attaccante del Chelsea! Pronto il ricorso

Da calcionews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Football Association ha deciso di sospendere per quattro anni l’attaccante ucraino del Chelsea, coinvolto in un caso di doping. La squalifica è stata comunicata ufficialmente e l’atleta ha annunciato di aver presentato ricorso. La decisione si riferisce a un procedimento avviato in seguito a sospetti riguardanti l’uso di sostanze proibite durante la stagione in corso. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo del calcio.

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