In Italia, oltre 316.000 farmaci sono stati raccolti e più di 47.000 bambini sono stati raggiunti attraverso iniziative di solidarietà. Sono state coinvolte circa 2.560 farmacie in attività di supporto su tutto il territorio nazionale. Questi dati si riferiscono a progetti di cura e solidarietà promossi da donne impegnate nel settore farmaceutico, che hanno trasformato questa professione in una missione di assistenza.

Roma, 13 lug. (askanews) - Oltre 316.000 farmaci raccolti, più di 47.000 bambini raggiunti, 2.560 farmacie mobilitate in iniziative di solidarietà su tutto il territorio nazionale. I numeri del welfare farmaceutico italiano crescono. Dietro questi numeri, però, ci sono storie che nessun protocollo cattura. Storie di donne nel Mezzogiorno che della farmacia hanno fatto vocazione prima ancora che professione, in terre dove l'analfabetismo segnava intere generazioni e il bancone della farmacia si trasformava nel presidio sociale sempre aperto senza prenotazione. Una di queste storie è adesso un libro. Si intitola "Con tutto l'amore... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Donne che hanno fatto della farmacia una missione di cura

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