Donna uccisa a coltellate a Loreto | il marito resta in carcere con l’accusa di omicidio volontario
Un uomo tunisino di 39 anni è in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie a coltellate a Loreto. Il gip ha disposto la custodia cautelare. La vittima, identificata come Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella loro abitazione. Le forze dell'ordine hanno sequestrato l’arma del delitto. La donna è deceduta sul posto. L’indagine è in corso per chiarire le modalità dell’omicidio.
Il gip dispone la custodia cautelare in carcere per il 39enne tunisino accusato dell’uccisione della moglie Luigia Fortunato. Al momento non viene contestato il reato di femminicidio Resta in carcere Sami Khemaies, il 39enne tunisino accusato di averucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, nella serata del 9 luglio all’interno della loro abitazione di via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. A deciderlo è stato il giudice per le indagini preliminari Carlo Cimini, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere pur non convalidando il fermo eseguito dalla Procura. Il 39enne è accusato di omicidio volontario pluriaggravato per la morte della moglie, colpita più volte con un coltello al culmine di una violenta lite domestica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Uccisa a martellate dal marito, Alessandra lascia 4 figli - Vita in diretta 02/06/2026
Notizie e thread social correlati
Uccisa a coltellate in casa a Loreto, l’ex marito 39enne resta in carcereUn uomo di 39 anni, tunisino, è rimasto in carcere dopo aver ucciso l’ex moglie a coltellate durante una lite avvenuta nella loro casa a Loreto.
Dramma a Loreto, donna di 33 anni uccisa a coltellate: il marito ha confessatoUna donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto, nelle Marche.
Temi più discussi: Loreto, donna uccisa in casa a coltellate dall'ex compagno; Loreto sotto choc: donna uccisa con oltre 20 coltellate, fermato l’ex compagno che si è costituito; Loreto, donna uccisa in casa a coltellate dall'ex compagno. La vittima, originaria di Cerignola, lascia un figlio di 7 anni; Donna uccisa a coltellate a Loreto, l'ex compagno confessa: Sono stato io.
#Sanremo, per il caso della donna trovata morta in casa arriva la confessione del figlio ( il quale era il principale sospettato) che ha ammesso di essere stato lui. #Ancona una donna è stata uccisa coltellate dal suo ex che poi si è recato in caserma per confess x.com
VENTI COLTELLATE. UNA DONNA UCCISA. E ANCORA CI SI CHIEDE SE SI POSSA PARLARE DI FEMMINICIDIO? Una donna è stata uccisa con oltre venti coltellate. Il suo assassino ha poi scritto alla madre della vittima: Ho ucciso tua figlia. Eppure, al mo facebook
Donna Sartori-Cose Non Posso Disfarle reddit
Femminicidio a Loreto, donna uccisa in casa a coltellate dall'ex compagnoLuigia Fortunato, una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, in un'abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. L'uomo, Sami Khemaies, è stato fermato d ... msn.com
Femminicidio a Loreto, 33enne uccisa dall'ex: accoltellata in casaLa 33enne è stata uccisa nella sua abitazione di Loreto. Fermato l'ex compagno, padre del loro figlio: gli investigatori indagano sulla dinamica e sul possibile movente del femminicidio. notizie.it