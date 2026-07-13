Donna uccisa a coltellate a Loreto | il marito resta in carcere con l’accusa di omicidio volontario 

Notizia in breve

Un uomo tunisino di 39 anni è in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie a coltellate a Loreto. Il gip ha disposto la custodia cautelare. La vittima, identificata come Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella loro abitazione. Le forze dell'ordine hanno sequestrato l’arma del delitto. La donna è deceduta sul posto. L’indagine è in corso per chiarire le modalità dell’omicidio.