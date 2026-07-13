Donna uccisa a coltellate a Loreto | il marito resta in carcere con l’accusa di omicidio volontario 

Da ildifforme.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo tunisino di 39 anni è in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie a coltellate a Loreto. Il gip ha disposto la custodia cautelare. La vittima, identificata come Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella loro abitazione. Le forze dell'ordine hanno sequestrato l’arma del delitto. La donna è deceduta sul posto. L’indagine è in corso per chiarire le modalità dell’omicidio.

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Il gip dispone la custodia cautelare in carcere per il 39enne tunisino accusato dell’uccisione della moglie Luigia Fortunato. Al momento non viene contestato il reato di femminicidio Resta in carcere Sami Khemaies, il 39enne tunisino accusato di averucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, nella serata del 9 luglio all’interno della loro abitazione di via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. A deciderlo è stato il giudice per le indagini preliminari Carlo Cimini, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere pur non convalidando il fermo eseguito dalla Procura. Il 39enne è accusato di omicidio volontario pluriaggravato per la morte della moglie, colpita più volte con un coltello al culmine di una violenta lite domestica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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