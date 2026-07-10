Dramma a Loreto donna di 33 anni uccisa a coltellate | il marito ha confessato

Da gazzettadelsud.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto, nelle Marche. L’aggressore, identificato come il marito, ha confessato l’omicidio. La vittima era originaria di Cerignola, in provincia di Foggia. L’episodio si è verificato ieri sera in via Bramante. La donna è deceduta sul posto, mentre il marito è stato fermato e si trova in stato di fermo.

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Nuovo femminicidio nelle Marche. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, originaria di Cerignola, in provincia di Foggia, è stata uccisa a coltellate nella serata di ieri all'interno della sua abitazione di via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Per il delitto è stato sottoposto a fermo il marito, Sami Khemaies, tunisino di 39 anni, che nella notte è stato trasferito nel carcere di Ancona. La confessione in caserma Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il delitto sarebbe maturato al culmine di una violenta lite tra i due coniugi. L'uomo avrebbe colpito la donna con diversi fendenti, uccidendola. Dopo l'aggressione, il 39enne si è recato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati, nel Maceratese, confessando quanto accaduto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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