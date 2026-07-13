Un uomo di 39 anni, tunisino, è rimasto in carcere dopo aver ucciso l’ex moglie a coltellate durante una lite avvenuta nella loro casa a Loreto. L’episodio si è verificato la sera del 9 luglio. Il giudice ha confermato la detenzione dell’uomo, che è stato arrestato subito dopo l’accaduto. La vittima è stata trovata con ferite da arma da taglio.

Loreto (Ancona), 13 luglio 2026 - Sami Khemaies resta in carcere. Così ha deciso il gip per il 39enne tunisino che la sera del 9 luglio ha ucciso l’ex moglie Luigia Fortunato a coltellate durante una violenta lite nella casa a Loreto (Ancona). La vittima aveva 33 anni ed era originaria di Cerignola (Foggia). La tragedia è avvenuta dove i due abitavano: in via Bramante 194. Disposta la custodia cautelare in carcere. Il gip di Ancona Carlo Cimini, che non ha convalidato il fermo, per assenza di pericolo di fuga e ha disposto la custodia in carcere per il 39enne accusato di omicidio volontario aggravato. Al momento, invece, non viene contestato il reato di femminicidio di cui l'accusa non avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccisa a coltellate in casa a Loreto, l’ex marito 39enne resta in carcere

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Femminicidio a Loreto: 33enne uccisa a coltellate - 1Mattina News 10/07/2026

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