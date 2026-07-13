Danilho Doekhi ha raggiunto un accordo con la Lazio per un contratto fino al 2030. La trattativa tra il club e il difensore olandese, svincolato dall’Union Berlino, si sta concludendo. La società biancoceleste punta a rinforzare la linea difensiva con il suo ingaggio. La firma è attesa a breve.

dei biancocelesti. La Lazio accelera per Danilho Doekhi e si avvicina alla definizione di un rinforzo chiave per la nuova difesa biancoceleste. Il centrale olandese, svincolato dopo la fine dell’esperienza con l’ Union Berlino, è il profilo individuato dal direttore sportivo Angelo Fabiani per completare la ricostruzione del reparto arretrato. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio ha avviato i contatti per ingaggiare il classe ’98 a parametro zero e la trattativa è ormai in fase molto avanzata. Filtra ottimismo: il giocatore avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il club, anche se restano da definire gli ultimi dettagli prima della firma e dell’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Doekhi, accordo ai dettagli con la Lazio: pronto un contratto fino al 2030. Le ultime sulla trattativa

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