Juventus nuova offerta per Senesi | pronto il contratto fino al 2030

La Juventus ha presentato una nuova offerta per il difensore argentino, con un contratto che si estende fino al 2030. Il club ha mostrato un interesse deciso nei confronti del giocatore, considerato un obiettivo prioritario per rafforzare la linea difensiva in vista delle prossime competizioni. La trattativa si sta consolidando e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

La Juventus accelera sul mercato e punta con decisione a Marcos Senesi. Il difensore argentino è diventato uno degli obiettivi concreti per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Offerta rilanciata: la Juve si avvicina al Tottenham. La nuova proposta della Juventus si avvicina alle cifre messe sul tavolo dal Tottenham, altro club fortemente interessato al difensore. Un segnale importante da parte della dirigenza della Vecchia Signora, che dimostra la volontà di competere fino in fondo per assicurarsi il giocatore. Senesi rappresenta un profilo ideale per il progetto tecnico: il centrale argentino classe 1997 si è affermato negli ultimi anni come uno dei difensori più affidabili a livello europe o, distinguendosi per la sua continuità di rendimento.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, nuova offerta per Senesi: pronto il contratto fino al 2030 Notizie correlate Rinnovo Locatelli Juve, pronto un contratto fino al 2030: ecco quando la società intende muoversidi Angelo CiarlettaRinnovo Locatelli Juve, pronto un nuovo contratto fino al 2030: ecco quando la Vecchia Signora intende muoversi per chiudere... McKennie rinnova con la Juventus fino al 2030: tutti i dettagli del contrattoÈ stato annunciato l’accordo che legarà Weston McKennie alla Juventus fino al giugno 2030, una mossa pensata per dare solidità al reparto nevralgico... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Da Bernardo Silva a Lewandowski: come potrebbe cambiare la Juve per puntare allo scudetto; Lewandowski, più Juve che Milan! La last dance mercato, l'offerta per convincerlo e gli altri nomi; La Juventus torna alla carica per Mingueza: il Celta Vigo rilancia, ultima offerta per il difensore; Ecco perché Alisson potrebbe dire addio al Liverpool (ma anche decidere di restare un altro anno). Mirko Di Natale: 'La Juve nelle prossime ore invierà una nuova offerta per Marcos Senesi'La Juventus torna a muoversi con decisione sul mercato dei difensori e il nome di Marcos Senesi riemerge con forza tra gli obiettivi per la prossima estate. A rilanciare l’indiscrezione è stato il gio ... it.blastingnews.com Cessione Juventus, nuova offerta dall’Arabia Saudita/ Offerta choc: 2 miliardi per convincere Elkann!Dal punto di vista sportivo invece il passaggio della Juventus ad una proprietà saudita potrebbe essere una svolta positiva per la società e per tutti i tifosi bianconeri che diventerebbe senza ombra ... ilsussidiario.net Radja Nainggolan impazzisce per Luciano Spalletti L'ex Cagliari, Inter e Roma crede che con il tecnico toscano in panchina da inizio stagione la Juventus poteva giocarsi lo Scudetto "In questo momento gioca il miglior calcio d'Italia", queste le parole de - facebook.com facebook Arbitropoli, o come cambia il racconto mediatico quando non c'è la #Juventus di mezzo x.com