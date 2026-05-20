Mercato Inter il Barcellona molla la presa | saltato l’affare Bastoni Ecco svelati i motivi

Il Barcellona ha deciso di interrompere la trattativa per il difensore dell'Inter, dopo aver valutato la richiesta di 70 milioni di euro. Secondo fonti vicine alla società catalana, l’offerta non è stata ritenuta adeguata e, di conseguenza, l’affare è saltato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il club spagnolo ha preferito non continuare le trattative. La situazione ha portato a un cambio di strategia sul mercato per il Barcellona, che ora dovrà valutare altre opzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i catalani si ritirano dalla corsa per il difensore nerazzurro: Deco ritiene eccessiva la richiesta di 70 milioni. Il Barcellona ci ha provato concretamente, ma alla fine ha deciso di mollare definitivamente la presa su Alessandro Bastoni. Come riferito dal quotidiano spagnolo Sport, il direttore sportivo dei blaugrana, Deco, riteneva che il centrale dell’ Inter fosse il profilo ideale per rinforzare la retroguardia di Hansi Flick in vista della prossima stagione. Nonostante una iniziale riluttanza da parte dello staff tecnico, la dirigenza catalana ha esplorato diverse strade per cercare di finalizzare un trasferimento a un prezzo ragionevole per le proprie finanze, ma nessuno degli approcci tentati si è concretizzato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il Barcellona molla la presa: saltato l’affare Bastoni. Ecco svelati i motivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: ecco perché i blaugrana puntano forte sul difensore nerazzurrodi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il Barcellona vede in Bastoni il profilo perfetto per il reparto difensivo di Hansi Flick: ecco spiegati i... Calciomercato Inter LIVE: Akanji vicino al rinnovo, il Barcellona molla la presa per Bastoni?di Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Dall’Argentina rimbalza una vera bomba di mercato: il #Barcellona avrebbe contattato l’agente di #LautaroMartínez. Una mossa che accende subito i riflettori sul futuro del capitano dell’ #Inter. #calcionews24 x.com Oumar Solet sta dando priorità all'Inter. Il difensore dell'Udinese, pur essendo seguito anche da altri club di Premier League e Ligue 1, non sta considerando le altre opportunità che il mercato dei trasferimenti è pronto a offrire, per dare priorità all'interesse del reddit Araujo e Vuskovic, due nomi nuovi per il mercato in difesa dell'InterSedotto e abbandonato? Alessandro Bastoni si allontana dal Barcellona e si riavvicina all'Inter. Nonostante fosse il primo nome sulla lista del direttore sportivo Deco, la corte del club catalano ha s ... calciomercato.com Inter, Oaktree alza il budget: in difesa spuntano due nuovi nomi da 50 mln. E Nico Paz…In casa Inter è già tempo di pianificare il domani: dal rinnovo di Chivu fino al mercato con focus sulla difesa ... fcinter1908.it