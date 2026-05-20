Mercato Inter il Barcellona molla la presa | saltato l’affare Bastoni Ecco svelati i motivi

Da internews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona ha deciso di interrompere la trattativa per il difensore dell'Inter, dopo aver valutato la richiesta di 70 milioni di euro. Secondo fonti vicine alla società catalana, l’offerta non è stata ritenuta adeguata e, di conseguenza, l’affare è saltato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il club spagnolo ha preferito non continuare le trattative. La situazione ha portato a un cambio di strategia sul mercato per il Barcellona, che ora dovrà valutare altre opzioni.

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di Francesco Aliperta Mercato Inter, i catalani si ritirano dalla corsa per il difensore nerazzurro: Deco ritiene eccessiva la richiesta di 70 milioni. Il Barcellona ci ha provato concretamente, ma alla fine ha deciso di mollare definitivamente la presa su Alessandro Bastoni. Come riferito dal quotidiano spagnolo Sport, il direttore sportivo dei blaugrana, Deco, riteneva che il centrale dell’ Inter fosse il profilo ideale per rinforzare la retroguardia di Hansi Flick in vista della prossima stagione. Nonostante una iniziale riluttanza da parte dello staff tecnico, la dirigenza catalana ha esplorato diverse strade per cercare di finalizzare un trasferimento a un prezzo ragionevole per le proprie finanze, ma nessuno degli approcci tentati si è concretizzato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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