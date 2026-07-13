Dnata cresce | 300 assunzioni tra Roma e Milano

Dnata ha annunciato l’assunzione di 300 persone a tempo indeterminato, distribuite tra le stazioni aeroportuali di Roma e Milano. La società, attiva nei servizi aeroportuali e nel settore travel, ha avviato questa fase di espansione nel mercato italiano. I nuovi contratti riguardano i ruoli all’interno delle attività aeroportuali, senza specificare ulteriori dettagli sui profili richiesti. La decisione si traduce in un incremento dell’organico nelle due città.

DNATA, uno dei principali operatori mondiali nei servizi aeroportuali e nel settore travel, avvia una nuova fase di crescita in Italia offrendo un contratto a tempo indeterminato a 300 collaboratori impiegati all’interno delle proprie attività aeroportuali a Roma e Milano. L’iniziativa coinvolge, a partire da questo mese, 150 dipendenti presso l’ aeroporto di Roma Fiumicino e ulteriori 150 tra gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. L’operazione rientra nella strategia a lungo termine di dnata in Italia per la gestione del personale e mira a rafforzare la stabilità occupazionale, lo sviluppo delle competenze e la resilienza operativa in tre dei principali hub aeroportuali del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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