Un accordo tra il Comune di Bologna e una nota casa motociclistica riguarda la riqualificazione urbana e l’assunzione di 300 persone. Oltre a prevedere la creazione di parcheggi e spazi pubblici, l’intesa si concentra anche su aspetti legati all’occupazione e alla collaborazione con il territorio. La firma si inserisce nel progetto di espansione dell’azienda, che si sviluppa nel quartiere di Borgo Panigale.

Non solo parcheggi e nuovi spazi nel progetto di espansione di Ducati Motor. È un accordo che guarda al lavoro e alla relazione con il territorio quello firmato dalla casa motociclistica di Borgo Panigale con il Comune di Bologna. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio vicino alla fabbrica, con impianti fotovoltaici e verde urbano. Con la seconda fase, partirà la riqualificazione dello stabilimento di via Cavalieri Ducati. Nel piano industriale c’è anche l’aumento dell’occupazione, con oltre 300 assunzioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione urbana e 300 assunzioni

Silvia Salis - Cura del territorio, cura delle persone (11.12.25)

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