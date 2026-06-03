Bergamo sta registrando un aumento più rapido delle inserzioni su Airbnb rispetto a Milano, Roma e Firenze. Nonostante il numero complessivo di alloggi disponibili sia ancora inferiore rispetto alle principali destinazioni turistiche italiane, la crescita nel mercato degli affitti brevi è più marcata. La città si inserisce così tra i mercati emergenti del settore in Italia, anche se il totale di alloggi attivi rimane limitato rispetto ai grandi centri urbani.

Bergamo. Se si guarda soltanto il numero di alloggi presenti su Airbnb, la Città dei Mille resta lontana dai grandi poli turistici italiani. Le quasi 1.900 unità attive a Bergamo nel 2024 sono poca cosa rispetto alle oltre 47 mila di Roma, alle 38 mila di Milano o alle 17 mila di Firenze. Ma il dato che emerge dal nuovo rapporto nazionale del progetto AirMap, coordinato dal Politecnico di Torino, è un altro: negli ultimi anni Airbnb è cresciuto molto più rapidamente nel capoluogo orobico che nelle principali città turistiche italiane. Tra il 2017 e il 2024 gli annunci attivi almeno un giorno sulla piattaforma sono aumentati del 74%, una crescita superiore a quella registrata da Milano (+34%), Venezia (+12%), Firenze (+10%) e Roma (+7%). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quanto Custou nosso Airbnb 3 Noites em Roma

Notizie e thread social correlati

Z-51E: il nuovo killer russo a 45 km che punta ai mercati emergentiUna nuova tecnologia militare russa è stata annunciata: si tratta del sistema d’attacco Z-51E, un drone kamikaze progettato per operare a circa 45...

Leggi anche: A Firenze oltre 12mila Airbnb e affitti fino a 1.920 euro, la città sempre più inaccessibile

Temi più discussi: Airbnb cresce più che a Milano, Roma e Firenze: Bergamo tra i mercati emergenti d’Italia; Airbnb, Bari cresce più di tutte le altre città: ma 58% del mercato nelle mani di pochi proprietari; Come Airbnb ridisegna le città italiane; Record di annunci a Bari vecchia su Airbnb, cresce Madonnella: nel 2024 affari per 53,9 milioni di euro.

A Torino gli alloggi su Airbnb sono 9.736. Tantissimi se si guarda ad altre grandi città: Venezia ne ha poco più di 11mila, Napoli 16,6mila, Firenze 17,5mila. Ma soprattutto, ciò che conta è lo storico degli ultimi anni. A Torino nel 2017 c'erano appena 6,5mila ca x.com

Airbnb, non solo affitti: più ricavi da servizi in attesa della pubblicitàLa piattaforma digitale di marketplace digitale, che collega host (persone che offrono alloggi o esperienze) con ospiti (persone che cercano alloggi o esperienze), di recente ha pubblicato i dati del ... ilsole24ore.com

Airbnb, Bari cresce più di tutte le altre città: ma 58% del mercato nelle mani di pochi proprietariLa Puglia sale nella classifica delle regioni Ue secondo uno studio realizzato da Università e Politecnico di Bari e Torino. Il picco nel capoluogo, ... bari.repubblica.it