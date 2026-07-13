Disastro aereo sfiorato per due secondi | cosa è successo sul volo Londra-Atene di Wizz Air

Da repubblica.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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E’ successo all’aeroporto di Luton nella primavera del 2025, ma le autorità hanno reso noto l’episodio solo ora. La compagnia low cost: “Nessun allarmismo, è un episodio isolato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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DISASTRO AEREO SFIORATO PER 2 SECONDI

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Temi più discussi: Volo Wizz Air Londra-Atene, l'errore di calcolo dei piloti e il disastro aereo sfiorato per due secondi; Volo Wizz Air per Atene, il Boeing decolla a due secondi dal disastro: svelato l’errore dei piloti a Luton; Genoa, pressing su Dovbyk. Il bomber vuole De Rossi, la Roma apre al prestito; Aerei, lo strano caso della fila 11: sull'Air India l'unico superstite, su Ryanair il salvataggio miracoloso.

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