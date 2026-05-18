Messaggio whatsapp al Dirigente per comunicare l’assenza è valido? Ecco cosa hanno detto i giudici
Un lavoratore ha presentato ricorso contro una sanzione disciplinare che gli era stata inflitta dalla società per cui lavora. La questione si è concentrata sulla validità di un messaggio inviato tramite WhatsApp al dirigente, in cui comunicava la sua assenza. I giudici hanno esaminato il caso, valutando se questa modalità di comunicazione fosse considerata valida ai fini legali. La decisione riguarda quindi il riconoscimento o meno dell’efficacia di un messaggio informale nel contesto delle comunicazioni ufficiali sul lavoro.
Con ricorso un lavoratore impugnava una sanzione disciplinare irrogatale dalla società sua datrice di lavoro. Il contenzioso in oggetto riguarda la validità delle comunicazioni inviate via WhatsApp al proprio datore di lavoro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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