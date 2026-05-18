Messaggio whatsapp al Dirigente per comunicare l’assenza è valido? Ecco cosa hanno detto i giudici

Un lavoratore ha presentato ricorso contro una sanzione disciplinare che gli era stata inflitta dalla società per cui lavora. La questione si è concentrata sulla validità di un messaggio inviato tramite WhatsApp al dirigente, in cui comunicava la sua assenza. I giudici hanno esaminato il caso, valutando se questa modalità di comunicazione fosse considerata valida ai fini legali. La decisione riguarda quindi il riconoscimento o meno dell’efficacia di un messaggio informale nel contesto delle comunicazioni ufficiali sul lavoro.

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