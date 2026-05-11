Subisce sanzione disciplinare a seguito di messaggi offensivi scambiati su Whatsapp ecco cosa hanno detto i giudici

Nell’ambito di un rapporto di lavoro privato, la Corte ha deciso una sanzione disciplinare per un dipendente coinvolto in messaggi offensivi scambiati su WhatsApp. La questione riguardava le comunicazioni tra il lavoratore e alcuni colleghi, durante le quali sono state inviate espressioni ritenute offensive. La sentenza ha riguardato le modalità e le conseguenze delle condotte, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o intenti.

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