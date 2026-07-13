Dimarco e Zielinski passione rossa | ritorno all' Inter in Ferrari

Federico Dimarco e Piotr Zielinski sono stati coinvolti in un incidente durante un evento pubblico. Entrambi sono stati visti salire a bordo di un'auto Ferrari, senza riportare ferite o danni visibili. La situazione si è svolta senza ulteriori complicazioni e non sono state segnalate conseguenze legali o incidenti gravi. La presenza dei due calciatori a bordo dell'auto ha attirato l'attenzione dei presenti, ma tutto si è svolto in modo tranquillo.

Un 2026 sicuramente da ricordare per Federico Dimarco. La vittoria dello scudetto con l'Inter e la conquista del titolo di MVP della serie A, sono traguardi da celebrare adeguatamente. Magari con un acquisto particolare, a significare una stagione memorabile. Detto fatto: il difensore si è presentato ad Appiano a bordo di una nuovissima Ferrari 849 Testarossa. Ed è in buona compagnia., Passione rossa"Dima" non è infatti l'unico nerazzurro a essere tornato al campo d'allenamento con una fuoriserie di Maranello. Anche Piotr Zielinski sembra condividere la passione Ferrari, lo dimostra la 812 Superfast con cui ha raggiunto il centro sportivo "La Pinetina". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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