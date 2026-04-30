L’ex allenatore della squadra nerazzurra ha dichiarato che l’Inter non è favorita, ma penalizzata. Ha anche criticato alcuni giocatori, tra cui Dimarco e Zielinski, e ricordato che nella passata stagione la squadra ha perso diversi punti a causa di decisioni arbitrali sfavorevoli. Inoltre, ha affermato che se la squadra avesse vinto la Champions League, non avrebbe lasciato il club.

“Se avessimo vinto la Champions, non avrei lasciato l’Inter“. Lo ha detto Simone Inzaghi nella sua lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il tecnico piacentino, ora all’Al-Hilal, difende a muso duro il suo ex club finito nel mirino nell’ambito dell’inchiesta su Rocchi e l’AIA: “Se l’anno scorso ci favorirono? È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti. Per noi fu una stagione disgraziata”. “L’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali – ha sottolineato Inzaghi – Ho sempre avuto grande rispetto per il lavoro degli arbitri e non voglio parlare del Napoli, che ha vinto onestamente lo scudetto, tuttavia resta la sensazione che ci sia stato tolto qualcosa.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inzaghi: “Inter favorita? Macché, penalizzata!”. Poi punge Dimarco e Zielinski

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