Inter i gol più belli della stagione | dalla perla di Dimarco al sinistro di Zielinski
L'Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, chiudendo la stagione 2025-26 con una vittoria che ha suggellato il traguardo. Durante l’annata sono state segnate diverse reti che hanno attirato l’attenzione dei tifosi, tra queste spiccano la conclusione di Dimarco contro il Genoa e il tiro di Zielinski contro la Cremonese. Ecco le cinque reti più spettacolari dei nerazzurri in questa stagione di Serie A.
L'Inter di Chivu corona il suo sogno e vince il ventunesimo scudetto della sua storia. Dalla perla al volo di Dimarco contro il Genoa al sinistro potentissimo di Zielinski contro la Cremonese: rivivi le cinque reti più belle dei nerazzurri in Serie A nella stagione 2025-26.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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