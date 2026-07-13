Difformità igienico-sanitarie | sanzioni a gelateria e azienda agricola

Durante un'operazione dei Carabinieri del NAS di Salerno sono state riscontrate irregolarità igienico-sanitarie in una gelateria e in un'azienda agricola. Sono state elevate sanzioni amministrative e sequestrati alcuni prodotti. I controlli, svolti nelle zone più frequentate dal turismo, continuano a verificare il rispetto delle norme sanitarie nelle attività commerciali alimentari della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno nelle aree a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. L’attività ispettiva, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, ha fatto emergere numerose irregolarità in diverse attività del territorio. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell’Irn o, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un’azienda agricola per diverse difformita? igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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