Irregolarità amministrative e igienico-sanitarie distrutti anche 50 kg di alimenti | sanzioni per oltre 16mila euro

La settimana scorsa, durante un controllo straordinario del territorio coordinato dal commissariato Barriera Nizza, la polizia di Stato ha identificato 92 persone, tra cui una arrestata per droga e tre denunciate. Sono stati ispezionati cinque esercizi commerciali e 13 veicoli. Sono state riscontrate irregolarità amministrative e igienico-sanitarie, che hanno portato alla distruzione di circa 50 kg di alimenti e a sanzioni complessive superiori a 16 mila euro.

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