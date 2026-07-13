Sono stati spenti 10 autovelox su 17 in città per via della pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale «Autovelox». A Milano sono solo 7 quelli che al momento hanno la titolarità per inviare sanzioni, gli altri dieci sono stati spenti finchè non saranno omologati ovvero non saranno dichiarati conformi ai nuovi requisiti. L'assessore Marco Granelli, con un post sui social, annuncia l'avvio dell'adeguamento degli impianti: «Non c'è stata alcuna irregolarità da parte nostra: fino a ieri lo stesso ministero dei Trasporti riteneva sufficiente l'autorizzazione. Ora che il decreto è finalmente realtà, sostituiremo i dispositivi più datati spendendo fondi comunali, una spesa che prima non potevamo deliberare in assenza di una norma chiara». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dieci autovelox spenti, via ai ricorsi. Il Comune: sempre più controlli

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