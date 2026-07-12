Alle 24 di ieri, sono stati spenti 10 autovelox fissi su 17 presenti nella città. La decisione è stata presa in conformità con il decreto del ministero delle Infrastrutture, pubblicato in gazzetta ufficiale. Il Comune non ha comunicato ufficialmente questa riduzione. Restano attivi sette dispositivi di rilevamento della velocità. La mossa riguarda solo i dispositivi fissi, mentre non si parla di eventuali autovelox mobili o altri sistemi di controllo.

Dieci su 17. Sono gli autovelox fissi che il Comune di Milano ha spento alla mezzanotte di ieri in ottemperanza al decreto del ministero delle Infrastrutture sugli autovelox pubblicato in gazzetta ufficiale. Palazzo Marino li spegne ma non si preoccupa di avvisare i suoi cittadini nè si preoccupa di fornire l'elenco degli occhi elettronici che rilevano leccesso di velocitò e quindi fanno la multa. Il testo del provvedimento definisce la «disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spenti 10 autovelox su 17. Ma il Comune non lo dice

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