Manifattura italiana al top da 4 anni | fa meglio di Spagna Germania e Francia

Da laverita.info 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A maggio, l’industria manifatturiera italiana ha registrato un quarto anno consecutivo di crescita, superando Spagna, Germania e Francia. Anche il mercato dell’auto ha mostrato segnali di accelerazione. Tuttavia, i dati positivi potrebbero influenzare le decisioni di Bruxelles, che potrebbe decidere di non fornire ulteriori aiuti finanziari.

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L’industria europea ha un nuovo copione e non è quello che si recitava fino a qualche anno fa nei salotti di Bruxelles. La trama si è ribaltata senza chiedere permesso: la Germania rallenta, la Francia inciampa, la Spagna frena. L’Italia, invece, accelera. È un dato, non uno slogan. A maggio l’indice Pmi manifatturiero elaborato da S&P Global sale a 52,9 punti, dai 52,1 di aprile: massimo da oltre quattro anni. Il resto d’Europa, invece, procede con il freno a mano. La Germania si ferma a 50,1, appena sopra la soglia tra crescita e contrazione che sta a quota 50 punti. La Francia scivola a 49, di nuovo sotto l’acqua. La Spagna rallenta a 51,2. 🔗 Leggi su Laverita.info

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