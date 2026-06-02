A maggio, l’industria manifatturiera italiana ha registrato un quarto anno consecutivo di crescita, superando Spagna, Germania e Francia. Anche il mercato dell’auto ha mostrato segnali di accelerazione. Tuttavia, i dati positivi potrebbero influenzare le decisioni di Bruxelles, che potrebbe decidere di non fornire ulteriori aiuti finanziari.

L’industria europea ha un nuovo copione e non è quello che si recitava fino a qualche anno fa nei salotti di Bruxelles. La trama si è ribaltata senza chiedere permesso: la Germania rallenta, la Francia inciampa, la Spagna frena. L’Italia, invece, accelera. È un dato, non uno slogan. A maggio l’indice Pmi manifatturiero elaborato da S&P Global sale a 52,9 punti, dai 52,1 di aprile: massimo da oltre quattro anni. Il resto d’Europa, invece, procede con il freno a mano. La Germania si ferma a 50,1, appena sopra la soglia tra crescita e contrazione che sta a quota 50 punti. La Francia scivola a 49, di nuovo sotto l’acqua. La Spagna rallenta a 51,2. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Manifattura italiana al top da 4 anni: fa meglio di Spagna, Germania e Francia

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Il dato è la conseguenza degli sforzi da parte dei clienti di costruire scorte di sicurezza a causa delle carenze di materiale e della previsione di aumenti di prezzo. Per approfondire: tinyurl.com/22zz7pk8 #Pmi #manifattura #industria #Radiocor x.com

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