Diventare docente di geografia | il master dell’Università Link che integra i CFU per la classe A-21 60 CFU e 1 punto valido in GPS

Un master di primo livello in discipline geografiche permette ai laureati e ai docenti di accumulare 60 CFU necessari per insegnare geografia nella classe A-21. Il corso, offerto dall’Università Link, integra i crediti formativi universitari richiesti e attribuisce un punto valido per la graduatoria GPS. Questo percorso formativo rappresenta una possibilità concreta per chi vuole accedere alla classe di concorso dedicata alla disciplina geografica.

Il Master di I Livello in Discipline Geografiche rappresenta una soluzione concreta per laureati e docenti che desiderano integrare i CFU necessari per l’accesso alla classe di concorso A-21 – Geografia. Il percorso nasce con l’obiettivo di fornire competenze disciplinari e metodologiche aggiornate unite alla flessibilità della fruizione online, per permettere di conciliare lavoro e formazione. Il Master in discipline geografiche è rivolto a chi intende insegnare geografia negli istituti secondari di II grado, in particolare negli istituti tecnici a indirizzo economico e turistico, dove questa materia riveste un ruolo fondamentale. Lo studio... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CUET PG Geography 2026 Preparation: Most Expected Questions and TopicsWise analysis

Notizie e thread social correlati

Percorsi abilitanti docenti 60 CFU all.1 e 30 CFU all.2: nuovo bando dell’Università Link, full immersion estiva, riconoscimento CFU e conclusione entro il 2026L’Università Link ha pubblicato un nuovo bando per i percorsi abilitanti destinati ai docenti, con opzioni da 60 e 30 CFU.

Università telematiche per docenti: master GPS, 60 CFU e abilitazione a confronto con UniCompara.itLe università telematiche offrono diversi percorsi formativi rivolti ai docenti, tra cui master per il punteggio GPS, percorsi abilitanti da 60 CFU e...