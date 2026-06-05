Diventare docente di geografia | il master dell’Università Link che integra i CFU per la classe A-21 60 CFU e 1 punto valido in GPS

Da orizzontescuola.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un master di primo livello in discipline geografiche permette ai laureati e ai docenti di accumulare 60 CFU necessari per insegnare geografia nella classe A-21. Il corso, offerto dall’Università Link, integra i crediti formativi universitari richiesti e attribuisce un punto valido per la graduatoria GPS. Questo percorso formativo rappresenta una possibilità concreta per chi vuole accedere alla classe di concorso dedicata alla disciplina geografica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Master di I Livello in Discipline Geografiche rappresenta una soluzione concreta per laureati e docenti che desiderano integrare i CFU necessari per l’accesso alla classe di concorso A-21 – Geografia. Il percorso nasce con l’obiettivo di fornire competenze disciplinari e metodologiche aggiornate unite alla flessibilità della fruizione online, per permettere di conciliare lavoro e formazione. Il Master in discipline geografiche è rivolto a chi intende insegnare geografia negli istituti secondari di II grado, in particolare negli istituti tecnici a indirizzo economico e turistico, dove questa materia riveste un ruolo fondamentale. Lo studio... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CUET PG Geography 2026 Preparation: Most Expected Questions and TopicsWise analysis

Video CUET PG Geography 2026 Preparation: Most Expected Questions and TopicsWise analysis

Notizie e thread social correlati

Percorsi abilitanti docenti 60 CFU all.1 e 30 CFU all.2: nuovo bando dell’Università Link, full immersion estiva, riconoscimento CFU e conclusione entro il 2026L’Università Link ha pubblicato un nuovo bando per i percorsi abilitanti destinati ai docenti, con opzioni da 60 e 30 CFU.

Università telematiche per docenti: master GPS, 60 CFU e abilitazione a confronto con UniCompara.itLe università telematiche offrono diversi percorsi formativi rivolti ai docenti, tra cui master per il punteggio GPS, percorsi abilitanti da 60 CFU e...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web