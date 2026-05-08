Percorsi abilitanti docenti 60 CFU all1 e 30 CFU all2 | nuovo bando dell’Università Link full immersion estiva riconoscimento CFU e conclusione entro il 2026

L’Università Link ha pubblicato un nuovo bando per i percorsi abilitanti destinati ai docenti, con opzioni da 60 e 30 CFU. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 giugno 2026. Il percorso prevede una full immersion estiva e il riconoscimento dei crediti formativi universitari, con la conclusione prevista entro il 2026. Le modalità di partecipazione e i dettagli sono disponibili sul sito dell’ateneo.

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