Percorsi abilitanti docenti 60 CFU all1 e 30 CFU all2 | nuovo bando dell’Università Link full immersion estiva riconoscimento CFU e conclusione entro il 2026

Da orizzontescuola.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università Link ha pubblicato un nuovo bando per i percorsi abilitanti destinati ai docenti, con opzioni da 60 e 30 CFU. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 giugno 2026. Il percorso prevede una full immersion estiva e il riconoscimento dei crediti formativi universitari, con la conclusione prevista entro il 2026. Le modalità di partecipazione e i dettagli sono disponibili sul sito dell’ateneo.

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Iscrizioni entro 26062026 L’Università Link ha pubblicato il nuovo bando per l’accesso ai percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU (All. 1 e All. 2), una proposta formativa pensata per rispondere concretamente alle esigenze dei docenti, con un’organizzazione intensiva, tempi certi e possibilità di valorizzare i crediti già acquisiti. Full immersion estiva Uno degli elementi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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