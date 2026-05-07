Partono per una vacanza poi spariscono nel nulla | Sonia Bottacchiari scomparsa da 15 giorni con i figli e i 4 cani

Da più di due settimane non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, una donna di 49 anni di Salsomaggiore Terme, scomparsa insieme ai suoi due figli di 14 e 16 anni e ai loro quattro cani. La famiglia era partita per una vacanza e poi è sparita nel nulla, senza lasciare tracce o comunicazioni. Le autorità stanno indagando sulla scomparsa, che resta avvolta nel mistero.