Partono per una vacanza poi spariscono nel nulla | Sonia Bottacchiari scomparsa da 15 giorni con i figli e i 4 cani
Da più di due settimane non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, una donna di 49 anni di Salsomaggiore Terme, scomparsa insieme ai suoi due figli di 14 e 16 anni e ai loro quattro cani. La famiglia era partita per una vacanza e poi è sparita nel nulla, senza lasciare tracce o comunicazioni. Le autorità stanno indagando sulla scomparsa, che resta avvolta nel mistero.
Da oltre quindici giorni non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, una donna di 49 anni di Salsomaggiore Terme, due suoi due figli, di 14 e di 16 anni, e dei loro quattro cani. Dalla giornata del 20 aprile i tre sembrano spariti nel nulla, insieme ai loro animali. La famiglia era partita da.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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