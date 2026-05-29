Ragazza di 15 anni scomparsa da 18 giorni in zona Affori a Milano | si cerca Abidi Lina

Notizia in breve

Una ragazza di 15 anni è scomparsa da Milano dall'11 maggio, e sono passati 18 giorni. La famiglia ha diffuso un appello online tramite l'Associazione Penelope Lombardia, chiedendo aiuto per ritrovarla. La ragazza si chiama Abidi Lina e la descrizione dettagliata è stata condivisa per facilitare le ricerche. La scomparsa si è verificata nella zona Affori.