Ragazza di 15 anni scomparsa da 18 giorni in zona Affori a Milano | si cerca Abidi Lina

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 15 anni è scomparsa da Milano dall'11 maggio, e sono passati 18 giorni. La famiglia ha diffuso un appello online tramite l'Associazione Penelope Lombardia, chiedendo aiuto per ritrovarla. La ragazza si chiama Abidi Lina e la descrizione dettagliata è stata condivisa per facilitare le ricerche. La scomparsa si è verificata nella zona Affori.

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Si chiama Abidi Lina la 15enne che risulta scomparsa dallo scorso 11 maggio da Milano. La famiglia ha diffuso un appello online attraverso l'Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata della ragazza: "Aiutateci a trovarla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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