Larissa Iapichino è chiamata a ripetersi a Londra, in Diamond League, dopo aver fissato il record italiano: l’avvicinamento alla tappa inglese Si tratterà del suo primo rientro in gara nel Vecchio Continente dopo la trionfale trasferta oltreoceano, e rappresenta un banco di prova fondamentale a meno di un mese dall’inizio dei Campionati Europei di Birmingham. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Diamond League, grande attesa per Larissa Iapichino: cosa succederà a Londra

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