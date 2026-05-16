Larissa Iapichino torna dopo l’argento mondiale misura discreta in Diamond League

Larissa Iapichino ha ripreso l’attività agonistica partecipando alla prima tappa della Diamond League, il principale circuito internazionale di atletica leggera. La stagione all’aperto dell’atleta italiana si è aperta dopo aver conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali. Durante l’evento, ha misurato le proprie capacità in una competizione che coinvolge atleti di livello mondiale, offrendo un primo assaggio delle sue prestazioni in questa stagione.

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Larissa Iapichino ha aperto la propria stagione all’aperto prendendo parte alla prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. La talentuosa toscana ha chiuso al quinto posto la gara di salto in lungo andata in scena sulla pedana di Keqiao (Cina), fermandosi a 6.69 metri con 0,1 ms di vento a favore in occasione del quinto tentativo (per lei l’ultimo, visto che soltanto le migliori tre hanno diritto alla sesta prova in questo contesto). Serie stabile per la figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni: nullo in apertura, 6.66, altro nullo, 6.65 e 6.69. La 23enne, che detiene il sempre prestigioso diamantone, ha debuttato in terra asiatica dopo che inverno era riuscita a conquistare la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor (6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Larissa Iapichino torna dopo l’argento mondiale, misura discreta in Diamond League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mattia Furlani e Larissa Iapichino volano in Cina per la prima tappa di Diamond LeagueIl conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della tappa inaugurale della Diamond League 2026, in programma sabato 16 maggio a Keqiao. Iapichino d’argento nel lungo ai Mondiali indoor: per Larissa prima medaglia mondialeLarissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica leggera di Torun , in Polonia. Larissa in Cina, toccata e fuga. Ecco gli appuntamenti per la stagione: papà Iapichino fissa gli obiettivi x.com Larissa Iapichino torna dopo l’argento mondiale, misura discreta in Diamond LeagueLarissa Iapichino ha aperto la propria stagione all'aperto prendendo parte alla prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale ... oasport.it