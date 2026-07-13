Un dialogo immaginario tra il rinnovatore twist e l’evergreen melodico descrive le spiagge come un antidolorifico che intontisce, preferendo invece le barche perché si muovono sempre e sono vicine al mare. Le parole sono attribuite a una figura chiamata Peppe, che esprime la sua opinione sulle spiagge e le barche. La conversazione si concentra sulle preferenze personali e sull’esperienza di stare vicino al mare, senza ulteriori dettagli o commenti.

Le spiagge? Le ho sempre viste come un antidolorifico, alla fine ti intontisci, meglio le barche, non stai mai fermo, e poi staje veramente vicino ’o mare. Che fai, ti citi? Ah, te la ricordi, eh. Eccerto, io mi ricordo tutto, siete voi ammerecani che non tenete memoria. Ancora? Sì, sì. La conversazione arriva da uno yacht al largo dell’isola di Capri, «Pazziella» c’è scritto in corsivo sulla coda, sul ponte due uomini identici, uno vestito come Buddy Holly, occhiali d’osso neri, abito scuro e troppa eleganza per una giornata d’estate, l’altro sembra uscito da un film di Brian De Palma: camicia hawaiana e short rossi, uno è in bianco e nero e l’altro con troppi colori, il primo ha delle scarpe lucide, il secondo sta scalzo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Dialogo immaginario tra il rinnovatore twist e l?evergreen melodico: le due facce di Peppe

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