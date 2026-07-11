È morto stamattina all’età di 87 anni il cantautore italiano Peppino di Capri, nell’isola di residenza. Era malato da tempo e si spegne dopo una lunga malattia. Tra i suoi successi più noti figurano “E mo e mo”, “Roberta”, “Let’s Twist Again” e “St. Tropez Twist”. Oltre alla carriera musicale, era anche pianista. Lascia quattro figli: Nico, Edoardo e Daria, nati da due diverse relazioni.

È morto stamattina, 11 luglio, nella sua isola Peppino di Capri. Aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, la scia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, e ra nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice, che lo porto anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo che vinse due volte. Una carriera che aveva già raggiunto i vertici negli anni Sessanta segnata da alcuni grandi successi come “E mo e mo”, “Roberta”, “Let’s Twist Again” e “St. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Peppino di Capri, il cantautore era malato da tempo. Tra i suoi successi “E mo e mo”, “Roberta”, “Let’s Twist Again” e “St. Tropez Twist”

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