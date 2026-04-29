Dialogo con Marcello Maloberti Himalaya | riti quotidiani immaginario comunità

Martedì 26 maggio alle 18 presso l'Opificio Golibnelli si svolgerà un nuovo incontro del ciclo “Opus Mundi: sguardi sul presente”, dedicato a dialoghi tra arte e scienza. L’appuntamento vedrà la partecipazione dell’artista Marcello Maloberti, che si definisce un “cacciatore di epifanie” e si concentra sui temi di riti quotidiani, immaginario e comunità. La conversazione si focalizza sul suo approccio, che parte dall’osservazione del reale.

Martedì 26 maggio, alle ore 18, presso Opificio Golibnelli, si terrà il nuovo appuntamento del ciclo di quattro dialoghi di arte e scienza dal titolo “Opus Mundi: sguardi sul presente”, con protagonista Marcello Maloberti, artista che lavora come un “cacciatore di epifanie”: parte da ciò che è.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Melfi, i giovani sfidano le mafie: dialogo con Don Marcello CozziL’aula magna Ferrara dell’Istituto Gasparrini-Righetti di Melfi si è trasformata in un laboratorio di coscienza civile, accogliendo Don Marcello... La Settimana Santa 2026 ha rinnovato uno dei riti più profondi e identitari della comunità alatrenseUn tempo sospeso, in cui storia e fede si incontrano e si riconoscono, dando vita a una tradizione che continua a parlare al cuore di migliaia di... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Dialogo con Marcello Maloberti. Himalaya: riti quotidiani, immaginario, comunità. Il Premio Matteo Olivero porta le martellate di Marcello Maloberti a SaluzzoDue nuove opere entrano a far parte del percorso d’arte pubblica di Saluzzo, proseguendo il dialogo tra arte contemporanea e spazio urbano: si tratta di due lavori realizzati da Marcello Maloberti per ... exibart.com Nella mostra di Marcello Maloberti a Milano non è esposto quasi nullaC’è un’aria di sospensione, non quella che precede un evento, ma quella che segue un sogno. Il mondo sembra trattenere il respiro, rigettare la fame del corpo. È una quiete che non consola, un vuoto ... exibart.com