Di Lorenzo verso il rientro | Vergara convocato col Bologna

Antonio Di Lorenzo si avvicina al ritorno in campo, mentre il Bologna ha convocato Vergara per la prossima partita. A pochi giorni dall’impegno in programma, ci sono segnali positivi per il tecnico, che potrebbe contare sui giocatori disponibili per la sfida contro i felsinei. La convocazione di Vergara e le condizioni di Di Lorenzo sono al centro dell’attenzione in vista dell’incontro.

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Arrivano segnali incoraggianti per Antonio Conte a pochi giorni dalla sfida contro il Bologna. Il Napoli ha sfruttato il test con la Scafatese per valutare la condizione di alcuni giocatori e ritrovare ritmo in vista del prossimo impegno di campionato. L’allenamento congiunto, terminato 2-2, ha dato soprattutto una buona indicazione su Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è rimasto in campo per tutta la durata della seduta. Una risposta importante dopo il periodo di gestione fisica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, “si avvicina il ritorno in campo di Giovanni Di Lorenzo”. Il difensore ha completato il test senza particolari problemi e ora punta a tornare a disposizione per la gara di lunedì sera.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Di Lorenzo verso il rientro: Vergara convocato col Bologna Notizie correlate Leggi anche: Vergara verso il rientro: Conte lo aspetta col Bologna Leggi anche: Di Lorenzo e Vergara verso il rientro: le ultime Altri aggiornamenti Temi più discussi: Di Lorenzo verso il rientro, a disposizione già per Como-Napoli? Le condizioni dei capitano azzurro; Napoli, Di Lorenzo verso il rientro: possibile panchina con il Como; Napoli, Di Lorenzo verso il rientro: il capitano pronto a tornare contro il Bologna; Verso Napoli-Bologna: recuperato Di Lorenzo, si rivede anche Vergara. CdM – Napoli, Di Lorenzo verso il rientro: Il capitano azzurro punta la convocazione contro il ComoAntonio Conte potrà gradualmente sorridere, in vista delle prossime ed ultime quattro partite di campionato, grazie ai progressivi rientri degli infortunati. gonfialarete.com CdS – Napoli, occhi puntati su Di Lorenzo: Il capitano azzurro verso il rientro in campo dopo la panchina di ComoL'edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha parlato della possibile gestione degli infortunati in casa Napoli, soffermandosi sul rientro di Giovanni Di Lorenzo, già presente in panchina nel match ... gonfialarete.com Dai playoff al quadro definitivo della seconda fase: tutti gli abbinamenti verso il titolo. di Lorenzo De Luca #Nazionali #Under16 - facebook.com facebook . @sscnapoli, Di Lorenzo verso il ritorno in campo contro il @Bolognafc1909: le ultime x.com