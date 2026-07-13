La foresta di Fontainebleau, a sudest di Parigi, è da ieri avvolta da un incendio di “proporzioni eccezionali”, che ha richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell’×le-de-France, dove il traffico ferroviario è stato interrotto. Un a colonna di fumo che si leva dalla foresta è visibile da 20 km di distanza m entre i camion dei pompieri si dirigevano verso il luogo dell’incendio percorrendo piccole strade forestali. A loro si sono uniti gli agricoltori che hanno agganciato cisterne d’acqua al retro dei loro trattori. Nonostante gli appelli dei servizi di emergenza a rimanere in casa per evitare l’esposizione al fumo, i residenti sono usciti sulle soglie delle loro case per osservare, attoniti, il viavai di veicoli di emergenza e della polizia in mezzo al fumo acre che aleggiava sulla zona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Devastanti roghi nella foresta che ispirò gli impressionisti: a fuoco Fontainebleau, Francia in ginocchio

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