Strage in un pub a Bangkok almeno 27 morti | il maxi incendio l’esplosione sul palco le vittime intrappolate nei bagni – Il video

Un incendio nel pub “Na Ladprao” nel quartiere di Chatuchak a Bangkok ha causato almeno 27 morti. Le fiamme sono divampate all’interno del locale, coinvolgendo anche un’esplosione sul palco. Le vittime sono rimaste intrappolate, alcune nei bagni del locale. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e recuperare le persone rimaste dentro. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause dell’incendio.

Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato il pub «Na Ladprao» nel quartiere di Chatuchak, a Bangkok. Il rogo è scoppiato all’interno del locale e ha provocato un alto numero di vittime prima che i soccorritori riuscissero a mettere sotto controllo le fiamme. Il bilancio delle vittime potrebbe essere destinato ad aumentare. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha riferito che, secondo la testimonianza di un musicista che si stava esibendo nel pub, poco prima della tragedia sarebbe stato notato del fumo provenire da un interruttore vicino al palco. Dopo un blackout si è verificata un’esplosione e il locale è stato invaso da una densa nube di fumo. 🔗 Leggi su Open.online

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