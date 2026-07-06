A un giorno dall’inaugurazione di un parco dedicato a Sergio Ramelli e nel giorno del suo 70º compleanno, la targa è stata imbrattata con vernice rossa da persone non identificate. L’episodio è stato definito come un atto di odio che non deve essere ignorato. La targa, inaugurata solo 24 ore prima, si trova a Maclodio, in provincia di Brescia. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Maclodio (Brescia) – A un giorno dall ’inaugurazione del parco intitolato a Sergio Ramelli e nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni, una o più mani ignote hanno imbrattato con la vernice rossa la targa che ne riporta il nome. Non solo: con la stessa vernice è stato scritto: “FDI torna nelle fogne ”. Al momento l’atto non ha responsabili. È successo a Maclodio, dove nei giorni scorsi non erano mancate le polemiche per la scelta da parte dell’Amministrazione Comunale di dedicare un luogo allo studente di destra che nel 1975 rimase vittima di un pestaggio avvenuto per mano di alcuni esponenti dell’estrema sinistra. Fiori per Sergio Ramelli, ucciso nel 1975 a 18 anni "Episodio che non può passare sotto silenzio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Maclodio deturpata targa per Sergio Ramelli (inaugurata solo 24 ore prima): “Episodio di odio che non può passare sotto silenzio”

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