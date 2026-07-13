A Dervio, sulla sponda del lago di Como, la croce di legno che si trova sulla collina sopra il paese è stata illuminata e ora splende nella notte. La croce, che da tempo rappresenta un punto di riferimento per i residenti, è stata dotata di luci che ne evidenziano la forma e la presenza. La sua luce si vede da lontano e si riflette sul lago sottostante.

Dervio (Lecco), 13 luglio 2026 – Una croce che veglia su Dervio e il lago di Como, li protegge e adesso li illumina anche. La storica croce di legno sopra Dervio ora è illuminata e brilla nella notte. Grazie ad alcuni volontari, è stato allestito un impianto solare, che alimenta luci a led che seguono il profilo della storica croce e che possono cambiare colore per indicare eventuali ricorrenze o occasioni particolari. La storia della croce di legno. La croce sopra Pianezzo è stata posizionata per la prima volta nel 1850. Era in legno, per questo tutti ancora oggi la chiamano la croce di legno: probabilmente ricordava una giovane donna precipitata dalla cima di quel sasso su cui è impiantata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dervio, la croce di legno ora brilla nella notte: ''La sua luce protegge il paese''

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