Da ieri sera, la Caserma Paolini si presenta con un nuovo volto grazie all’installazione di 45 faretti a LED a basso consumo. La luce, soffusa e delicata, illumina tutte le 35 finestre dell’edificio, rendendo visibile la struttura anche di notte. La scelta di questa illuminazione mira a valorizzare l’aspetto esterno della caserma, senza però alterare l’aspetto originale della facciata.

La Caserma Paolini illuminata, sorprende la città. Sono stati utilizzati 45 faretti led, a basso consumo energetico, per le 35 finestre dell’intera facciata: il risultato è una luce delicata e soffusa che, da ieri sera, valorizza l’intera struttura. L’intervento nasce dalla sensibilità di Stefano Baldrati, imprenditore fanese alla guida di Spadoni Arredamenti, che ha deciso di sua iniziativa di sostenere integralmente i costi del progetto. "L’idea – ha spiegato – mi è venuta una sera guardando la facciata buia della Paolini. Ho pensato: perchè non illuminare delle finestre così belle?". Da lì è partito il progetto per il quale è stata anche chiesta l’autorizzazione della Soprintendenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La caserma Paolini ora brilla anche di notte

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