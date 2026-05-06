Parto in casa nella notte a Torino mamma dà alla luce la sua bimba con l’aiuto del 118

Nella notte a Torino, una donna ha dato alla luce la sua bambina all’interno della propria abitazione. L’evento si è verificato senza preavviso e ha richiesto l’intervento immediato del servizio di emergenza sanitaria. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul luogo e hanno assistito la partoriente fino alla nascita della neonata. La madre e la bambina sono state successivamente trasportate in ospedale per ulteriori controlli.

Una bimba è nata in casa a Torino nella notte con l’aiuto del 118. Il parto improvviso è stato seguito dai sanitari arrivati rapidamente sul posto. Mamma e neonata stanno bene, sono state portate all'ospedale Martini per gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Parto in casa a Torino: la bimba nasce in fretta e non c'è tempo di andare in ospedaleUna bambina è nata nella sua abitazione di corso Toscana a Torino nella notte di oggi, mercoledì 6 maggio 2026. Bambina di un anno morta dopo un problema respiratorio. L'allarme al 118 lanciato da mamma e papà con l'aiuto dei viciniSAN FIOR - Medico e infermieri hanno provato a rianimarla a lungo ma non c’è stato nulla da fare: una bambina di un anno già affetta da patologie... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Parto in casa a Torino: la bimba nasce in fretta e non c'è tempo di andare in ospedale; Se il parto diventa un campo di battaglia (1); Parto in casa nella notte, una bimba nasce con l’aiuto del 118; Le donne che scelgono di partorire senza assistenza. Parto in casa nella notte a Torino, mamma dà alla luce la sua bimba con l’aiuto del 118Una bimba è nata in casa a Torino nella notte con l’aiuto del 118. Il parto improvviso è stato seguito dai sanitari arrivati rapidamente sul posto. Mamma e neonata stanno bene, sono state portate ... fanpage.it Parto nella notte a Torino. Bambina nasce in casa grazie al 118Parto lampo nel cuore della notte: la centrale 118 guida il soccorso, una bambina nasce in casa e madre e neonata stanno bene ... giornalelavoce.it Inaugurazione nuova sala parto a Termoli, all'Ospedale San Timoteo. I dettagli nel nostro tg delle 14 - facebook.com facebook