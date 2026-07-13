Delitto Aurora l’ex fidanzato parla in appello e confessa

In aula di appello, l’ex fidanzato ha ammesso di aver ucciso Aurora Tila, dichiarando di averla gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. La confessione è stata fatta durante il processo, in presenza dei giudici. L’uomo ha riferito di aver agito da solo, senza altri complici. La testimonianza è stata registrata come parte delle procedure giudiziarie in corso. La vicenda riguarda l’omicidio avvenuto nella città emiliana.

Piacenza – Ha confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. "Con la confessione si chiude un cerchio. Ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua", dice l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di femminicidio. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Il giovane imputato, 15enne all'epoca del delitto, ha fatto dichiarazioni spontanee, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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