Delirio bellicista al vertice Nato di Ankara | la sola alternativa possibile è una difesa non armata e nonviolenta

Da ilfattoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il vertice Nato di Ankara, i rappresentanti dei paesi membri hanno approvato una dichiarazione che definisce la Russia come una minaccia a lungo termine. La dichiarazione si compone di sei punti principali e si concentra sulla necessità di rafforzare le capacità difensive della NATO. Non sono state annunciate misure militari specifiche o nuove alleanze, ma il documento sottolinea l’importanza di una presenza più forte e coordinata tra gli alleati. La dichiarazione si apre con riferimenti alla Russia come principale minaccia, senza menzionare altre minacce o minacce emergenti.

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Agli scarni sei punti della recente “Dichiarazione di Ankara” dei governi della Nato – che si apre con il dichiarare la Russia “minaccia a lungo termine” e il conseguente massiccio spostamento di risorse pubbliche per “ampliare la capacità produttiva collettiva” di armamenti e “collaborare con l’industria per accelerare l’innovazione”, cominciando con il dare altri 70 miliardi in armi al governo ucraino nel solo 2026 – manca il fondamentale settimo punto, che spiega la ragione dei precedenti: “Non importa che la guerra si combatta per davvero e, poiché una vittoria definitiva è impossibile, non importa nemmeno se la guerra vada bene o male: serve solo che uno stato di belligeranza persista nel tempo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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