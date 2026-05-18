Disinquinare i pozzi Il perché di una legge per la difesa non armata e nonviolenta

Negli ultimi mesi si è parlato molto di una nuova legge dedicata alla disinquinazione dei pozzi. La normativa mira a intervenire sulle fonti di contaminazione senza ricorrere a metodi violenti o armati, promuovendo pratiche non invasive. La legge si inserisce in un quadro più ampio di interventi per tutelare l'ambiente e garantire la sicurezza delle risorse idriche, concentrandosi su tecniche sostenibili e approcci rispettosi dell'integrità dei territori. L'obiettivo è limitare il più possibile i danni causati dalle attività di estrazione e inquinamento.

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“Nell’ultimo anno, la crescita della spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa, è stata enorme: non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce élite cui nulla importa del bene comune”. Nell’intervento alla Sapienza di Roma del 14 maggio papa Leone XIV ha disvelato l’inganno e gli interessi dietro ai fiumi di inchiostro bellicista, riversato anche dalle pagine del Corriere della Sera da editorialisti con l’elmetto in servizio permanente effettivo, come Ernesto Galli Della Loggia e Angelo Panebianco, che da tempo inquina i pozzi del discorso pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Disinquinare i pozzi. Il perché di una legge per la difesa non armata e nonviolenta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Difesa civile non armata e nonviolenta: ecco la proposta di legge popolare, ora serve l’impegno di tuttiL’ho scritto più volte: nel tempo della guerra globale permanente, i movimenti per la pace e il disarmo non possono più essere solo re-attivi nella... Tso, una psichiatria gentile e nonviolentaSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€.