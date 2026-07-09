Trump | La Nato resta unita Primo passo per la difesa Ue al vertice di Ankara

Durante un vertice a Ankara, un rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che la NATO rimane unita e che gli Stati Uniti intendono continuare a collaborare con gli alleati europei. In precedenza, aveva minacciato di invadere la Groenlandia e criticato alcuni paesi europei per aver rifiutato di partecipare a operazioni in Iran. Ha anche accennato a una possibile riduzione delle truppe statunitensi in Europa.

«Restiamo con voi». We want to remain with you. Al mattino minaccia di invadere la Groenlandia, attacca i "traditori" europei che non lo hanno seguito nell'avventura iraniana, accenna a una smobilitazione delle truppe americane dall'Europa. Al pomeriggio Donald Trump cambia volto e tono. «Restiamo con voi. Vi venderemo le nostre armi. Oggi ho sentito il vostro amore». È lui o non è lui? Se lo sarà chiesto qualcuno dei trentuno leader della Nato seduto al tavolo rettangolare nel Bestepe, il palazzo del presidente Erdogan nella capitale Ankara che ha ospitato per due giorni il summit degli alleati. Dove il presidente americano pronuncia parole al miele per i convitati: «Abbiamo ritrovato l'unità». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Trump strappa con la Nato alla vigilia del vertice in Turchia

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Per me la tregua con l’Iran è finita, sono deluso dagli alleati Nato. La Groenlandia resta un problema. È un #Trump a tutto campo, e molto duro, quello che stamattina è intervenuto al vertice #Nato di #Ankara… x.com

Trump non molla la Groenlandia: È importante per gli Usa, non avremmo dovuto restituirlaOra che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della Nato è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza ... lastampa.it

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