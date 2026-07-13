De Filippi aggiunge le discipline sportive ad Amici | dal 2027 affiancheranno il canto e il ballo
A partire dal 2027, nel programma televisivo Amici si aggiungeranno le discipline sportive alle classiche sezioni di canto e ballo. La produzione sta selezionando gli sport che verranno integrati nel percorso formativo degli allievi. La decisione riguarda le future edizioni del talent show, con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa per i partecipanti. La scelta delle discipline sportive sarà comunicata nelle prossime settimane.
A partire dalla prossima edizione di Amici, alle classiche discipline del canto e del ballo si aggiungeranno anche le "discipline sportive". La squadra di Maria De Filippi sarebbe già al lavoro per individuare gli sport che andranno ad affiancare le lezioni tradizionali previste per gli allievi della scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Amici.
Notizie e thread social correlati
Angie: “Pensavo ad Amici 2026 come la mia ultima occasione. Maria De Filippi? Una figura materna”Angie, nome d'arte di Angelica Paola Ibba, è stata una delle concorrenti di Amici 2026, arrivando in finale.
“Maria De Filippi a Sanremo 2027 con De Martino”: il conduttore diviso tra il Festival e la vicinanza a BelenStefano De Martino avrebbe chiesto di avere Maria De Filippi come co-conduttrice per almeno una serata del Festival di Sanremo 2027.
Argomenti più discussi: Amici, per Maria De Filippi una svolta radicale: due elementi a rischio; Amici 26, aria di rivoluzione: stop a daytime e casetta, cambiano anche i casting; C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha fatto la sua scelta: le novità per rinnovare il format; Palinsesti Mediaset 2026/27: il daytime di Infante con Ore 11, Gf Vip riparte a settembre e Amadeus potrebbe tornare.
Maria De Filippi prepara una svolta per Amici: dopo anni di canto e ballo, il talent sarebbe pronto ad aprirsi anche a un nuovo mondo. Nella scuola dovrebbero arrivare anche le discipline sportive, una novità su cui la produzione starebbe già lavorando per in facebook
De Filippi aggiunge le discipline sportive ad Amici: dal 2027 affiancheranno il canto e il balloA partire dalla prossima edizione di Amici, alle classiche discipline del canto e del ballo si aggiungeranno anche le discipline sportive ... fanpage.it
Chissà quante volte Maria De Filippi ripeterà agli amiciani 26 eliminati o in crisi guardate che non finisce qui, noi a volte sbagliamo. Pensate che ai tempi avevamo scartato Ultimo e guardatelo ora (considerando anche l’evento record da aggiungere alla lista x.com
Ranucci sempre nel mirino: la destra si inventa il tariffario Lavitola per trasformare il conduttore di Report da vittima a colpevole reddit