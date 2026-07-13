De Filippi aggiunge le discipline sportive ad Amici | dal 2027 affiancheranno il canto e il ballo

Notizia in breve

A partire dal 2027, nel programma televisivo Amici si aggiungeranno le discipline sportive alle classiche sezioni di canto e ballo. La produzione sta selezionando gli sport che verranno integrati nel percorso formativo degli allievi. La decisione riguarda le future edizioni del talent show, con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa per i partecipanti. La scelta delle discipline sportive sarà comunicata nelle prossime settimane.