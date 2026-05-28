Maria De Filippi a Sanremo 2027 con De Martino | il conduttore diviso tra il Festival e la vicinanza a Belen

Stefano De Martino avrebbe chiesto di avere Maria De Filippi come co-conduttrice per almeno una serata del Festival di Sanremo 2027. La proposta è ancora in fase di trattativa, mentre il conduttore si trova anche a gestire la vicinanza a Belen. La presenza di De Filippi al festival non è ancora confermata ufficialmente.

Si delinea il prossimo Festival di Sanremo 2027 di Stefano De Martino che, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbe al suo fianco Maria De Filippi per almeno una serata. Un progetto che il conduttore starebbe definendo in parallelo a un momento delicato sul fronte privato, visto il recente ricovero in ospedale dell'ex moglie Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MARIA DE FILIPPI METTE LE MANI SULLA RAI: STEFANO DE MARTINO NUOVO CONDUTTORE FESTIVAL DI SANREMO

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